Veesuusa MMl peavad võistlejad usulistel põhjustel kandma pikemaid võistlusriideid

Veesuusa MM on aset leidnud iga kahe aasta tagant alates 1949. aastast, vahendab insidethegames.biz.

Kokku on kavas kuus medaliala, kus nii mehed kui naised võistlevad slaalomi, triki ja hüpete kategooriates.

Kuna MM toimub aga Malaisias, kus suur osa elanikkonnast on moslemid, peavad võistlejad see aasta kandma slaalomi- ja trikisõitude ajal lühikesi pükse ning naistel on bikiinid keelatud .