BMX-krossi Läänemere karikasarja avaetapil suutsid eestlased noppida mitmeid medaleid

Tallinna külje all elamusspordikeskuses Spot of Tallinn peetud võistlustel tuli eliitnaiste võistlusklassis esikohale Ketlin Tekkel spordiklubist Airpark, teise koha sõitis välja Ly Puri Tartu SK Velost.

Spot of Tallinnas tegutseva spordiklubi Airpark tegevjuht ja peatreener Jaan Tults rõõmustab järjekordse õnnestunud võistluse üle: «Mul on ülimalt hea meel, et me oleme suutnud Eestis sisse viia traditsiooni pidada meilgi maha üks rahvusvaheline BMX-krossi võistlus koos lähinaabritega. BMX-krossi Läänemere karikasari ehk Baltic Sea Cup koosneb neljast osavõistlusest ning nende korraldamisse on kaasatud mitmed Läänemere-äärsed riigid.»