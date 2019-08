Mart Seimi konkurent teenis ajutise võistluskeelu, eestlane võib tõusta medalile

Rahvusvaheline tõsteliit teatas, et seoses saabunud lisainformatsiooniga Maailma Anti-Dopingu Agentuurilt (WADA), on viiele Venemaa tõstjatele määratud ajutine võistluskeeld. Uut informatsioon on kogutud Moskva antidopingulabori ja McLareni raporti andmete põhjal.