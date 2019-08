Dejan Lovren jäeti Liverpooli koosseisust välja

Liverpooli jalgpallimeeskond kohtub sel kolmapäeval UEFA superkarika raames Istanbulis Londoni Chelseaga. Valitsev Meistrite liiga võitja sõidab Türgi suurlinna, aga ilma pikaaegse keskkaitse tugitala Dejan Lovrenita. Ametlik põhjus Lovreni kõrvale jäämisel on haigus, kuid horvaati on viimastel päevadel üha enam seostatud ka AS Roma jalgpalliklubiga.