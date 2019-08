Järelvaadatav: Eesti U16 korvpallikoondis andis lahingu, kuid pidi Prantsusmaa paremust tunnistama

Eesti koondise suurim korvikütt tänavusel turniiril on olnud Ken-Martti Reinart, kes kolme mänguga on keskmiselt visanud 12 punkti. Lisaks Reinartile on hea turniiri skooriliselt teinud ka Kardo Kilk ja Kaspar Kuusmaa, kes on toonud vastavalt 8 ja 7,7 silma mängu kohta.