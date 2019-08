Nõmme Kalju kaotas kodus Luksemburgi meistrile ja langes Euroopa liiga eelringidest välja

«Meie peamine ülesanne on vältida vigu, mida tegime võõrsil. Just enda värava lähistel jäime hätta. Püüame kindlasti keskendumist parandada. Ülitähtis saab olema ka üleminek kaitsest rünnakule,» sõnas mänguplaani kohta Nõmme Kalju loots Roman Kožuhhovski.

«Soovime tõestada kõikidele, et meis on piisavalt sisu. Peame mängima nagu tavalist liigamängu, kuna pinge all on suurem tõenäosus põruda. Loodame kõiki Eesti jalgpallisõpru rõõmustada,» lausus Kalju kapten Maximiliano Ugge.