Kolm eestlast kuuest kvalifitseerusid MM-il lühiraja finaali

Parima kohaga, oma eeljooksus kolmandana, lõpetas Evely Kaasiku, kes kaotas eeljooksu võitjale vaid 1.14. Finaalipääsu tagas endale ka Laura Joonas, kes oli oma eeljooksus 14. kaotusega 4.10. Eesti meestest kvalifitseerus finaali eeljooksu 12. kohaga lõpetanud Timo Sild (+3.38).

Finalistide kommentaarid:

Evely Kaasiku: „«Täna oli mul vaid üks fookus - korrektne ja rahulik orienteerumine. Teadsin, et vaatamata väikesele haigusele on füüsiline vorm piisavalt hea finaalikoha saamiseks. Tehniliselt läks täna plaanipäraselt. Füüsiliselt ei pingutanud maksimaalselt. Jooksin vaid kerivalt algusest lõpuni. Oli üllatav, et see nii kõrge koha andis. Selle üle on vaid hea meel. Aga tegu oli vaid kvalifikatsioonivõistlusega. Ajalukku lähevad ikkagi finaali tulemused. Nüüd keskendun homsele tavarajale. See saab olema minu elu esimene MM-start tavarajal.»

Timo Sild: «Tehniliselt rahuldav sooritus. Üks 30-sekundiline viga, kuna märkasin detailivaesel nõlval kaljut, kuid kaardil mitte, sest see jäi etapijoone alla. Läksin sellest kergelt segadusse ning jooksin punktist mööda, kuigi nägin seda. Pidin korraks seisatama ja olukorda selgust tooma, aga paanikat ei tekkinud. Füüsiliselt ei olnud üldse hea päev, ei tundnud ennast väga tugevana. Tulin nädal tagasi keskmäestikulaagrist ja tundub, et täna sattus olema mägedest allatuleku järgne mõõnaperiood.»

Laura Joonas: «Hoolimata mõnest pisiveast jään tehnilise sooritusega pigem rahule. Norra maastik on minu jaoks füüsiliselt väga nõudlik. Kui kaardipildi järgi võib tunduda, et tegemist on hea joostavusega metsaga, siis tegelikult on edasiliikumine väga raske pehme pinnase ja kõrge alustaimestiku tõttu. Mul on hea meel, et saan reedel lühiraja finaalis joosta.»

Esimesena jäi oma eeljooksus napi 13 sekundiga finaalist välja 16. kohaga lõpetanud Kristo Heinmann (+4.16). Lauri Sild lõpetas 19. kohaga (+5.48) ja Marianne Haug 21. kohaga (+10.39).

Kristo Heinmann: «Täna oli füüsiliselt täiesti nullipäev ja väga raske on öelda miks. Alguses sisseelamisega oli probleeme ja raja viimasel pikemal etapi suutsin punktile peale minnes teha samastusvea ja kaotasin sellega üle minuti. Finaali vaatan pingilt.»

Lauri Sild: «Kehva vormi taustal veel eriti kehv päev füüsilise vormi osas ei andnud väga hea nähtavusega metsas tehniliselt lihtsal, aga füüsiliselt raskel lühirajal kohta finaalis.»

Marianne Haug: «Tänane võistlus oli reaalne pilt sellest, mis seisus organism endiselt on. Loomulikult tahtsin, et täna oleks see hea päev, aga võistlus hakkas koost lagunema juba sellest hetkest alates, kui stardis kaardi 180 kraadi valesti kätte võtsin. Väsimuse kogunedes tuli neid vigu veelgi. Ei olnud hea päev ei füüsilise ega tehnilise poole pealt.»