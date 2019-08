Kalev/Cramo uus loots Štelmahers: ka CSKAd tuleb minna võitma!

«Tahan võita. Analüüsin oma tegemisi ja mõtlen korvpallile väga palju. Tahan, et ka mängijad teeksid sama, et neile oleks tähtis korvpalli mitte lihtsalt niisama mängida. Mitte minna mängule CSKA või Himkiga mõttega, et nagunii kaotame. Ei! Alati tuleb minna võitma, see on spordi eesmärk. Võid kaotada, siiski hästi mängides, ja kui näen, et teatud asju tehti hästi, ei pea tulemusega rahule jääma, kuid seda saab aktsepteerida. Kui sulle on antud võimalus mängida VTB liigas, tuleb iga mängu minna võitma. Kui sa ei taha võidelda ja võita, pole mõtet väljakule minna,» põrutab Štelmahers Postimehega vesteldes välja oma treenerikreedo.