Pärnu Sadam lisas meeskonda viimase lüli

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula rääkis, et peab ameeriklase lisandumise tõttu plaane muutma. «Otsisin pikka, kes mängib rohkem väljas ja viskab eemalt, aga sattusin Robi peale ja nüüd peab natuke esialgseid plaane muutma. Tema tugevuseks on eelkõige korvialune mäng, kuigi on korraliku viskega ka eemalt. Väga kindel vend, alati kõrge efektiivsusega ja pika kohta hea söötja.»