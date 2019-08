Norra koondise arst suusataja südame seiskumisest: ta oli hiljuti läbinud tervisekontrolli

«Kõik koondislased läbivad igal aastal meditsiiinilise ülevaatuse, kus neile teostatakse muuhulgas EKG (elektrokardiogramm). Lisaks selgitame välja, kas sportlasel on olnud südameprobleemidele viitavaid sümptomeid ning uurime ka perekonna ajaloo kohta. Fossli puhul me midagi ei avastanud,» ütles Andersen.

Eelmisel septembris südamerikke tõttu lahkunud suusataja Ida Eide surma järel on Norra alaliit pööranud suurt tähelepanu südameprobleemide diagnoosimisele. Ometi väidavad norralased, et Fossli puhul oli võimatu midagi ette näha.

«Südame seiskumist on raske diagnoosida. EKG ei näita kõiki võimalikke ohte. Fossli puhul ei leidnud me ühtki tegurit, mis seadnuks ta riskirühma. Võimatu on kõike leida, teatas Andersen.

Norra suusakoondise arsti sõnul oli ülioluline, et Fossli kohest esmaabi sai. «Tõenäosus, et kiirabi juhtub selliste õnnetuste puhul lähedal olema, on väike. On väga tähtis, et inimesed teaksid, kuidas sellistel puhkudel inimest aidata.