Klopp jagas Meistrite liiga finaali eel korraldusi Ronaldo aluspükstes

«Nägime, et ta kandis Cristiano Ronaldo boksereid. Ta juhtis koosolekut nii, et särk oli bokserite vahele pandud ning kõik nägid «CR7» logot. Kogu riietusruum puhkes naerma. See nali oli tõeline jäämurdja. Tavaliselt on kõik sellistel hetkedel surmtõsised ja keskendunud, kuid tema oli vana rahu ise ja viskas veel nalja,» ütles Wijnaldum.

«Ta on sarnaseid nalju teinud sadu kordi. Kui näed, et sinu treener on enesekindel ja rahulik, siis see kandub edasi ka mängijatele. Ta on isalik eeskuju. Tema naljad ja kehakeel aitavad pingeid maandada,» jätkas Hollandi koondise poolkaitsja.