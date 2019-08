Astana kaotas järgmiseks hooajaks mitu kogenud ratturit

Itaallased Cataldo ja Villella suunduvad tugevdama Hispaania tiimi Movistari koosseisu. Movistaris toimuvad järgmiseks hooajaks suured muutused. Mikel Landa liitumine Bahrain-Merida meeskonnaga on juba kinnitatud. Nairo Quintana on suure tõenäosusega liitumas Arkea-Samsiciga ja Richard Carapaz Ineose tiimiga. Tiimijuht Eusebio Unzue on juba nende ratturite lahkumise kinnitanud.