USAst Eestisse. Elama. Tööle. Ja vasarat heitma

«Võtsin vastu Creditstari (rahvusvaheline finantsettevõte – toim) pakkumise ja asun seal ametisse andmeanalüütikuna. Oleme mõistagi rääkinud ka töö ja spordi ühitamisest ning olen lahendustega rahul. See pool on paigas,» lausub peagi Eestisse koliv Kelly. «Veel pole päris selge, kes saab mu treeneriks. Väga tahaks, et mul avaneks võimalus teha koostööd Jüri Tammega. Ta on vasaralegend, mul oleks temalt kindlasti väga palju õppida. Oleme rääkinud ja juba ka mõne treeningu teinud. Eks näis.»