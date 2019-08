Eesti rattur lõpetas Hispaanias esikümnes

«Tänane võidusõit oli iseenesest kerge. Kahjuks kimbutas mind ebaõnn, 5 km enne lõppu leidsin ühe suure kivi keset teed ja see lõhkus mu esikummi. Üritasin susiseva kummiga lõpuni panna ja selle kohta on 7. koht rahuldav. Siiski tunnen, et hetkel jääb veel headest jalgadest puudu, aga loodetavasti seis paraneb juba varsti. Homne etapi lõpp on 8 km tõusu otsas ehk panustan pigem järgmistele päevadele,» kommenteeris Räim sõitu.