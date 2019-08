Rassism või mitte? Argentina võrkpallurid tähistasid olümpiale pääsu vastuolulise žestiga

On ilmunud fotoseeriad, kust on võimalik näha Argentina koondislasi «pilusilma» žesti tegemas pärast Ningbos toimunud turniiri, kui Argentina kindlustas koha Tokyo 2020 olümpiamängudel, vahendab insidethegames.biz.

Rahvusvahelise Võrkpalli Föderatsiooni avalduses oli välja toodud, et nad on juhtumist teadlikud ning «otsivad kiiremas korras selgitust» Argentina Võrkpalli Föderatsioonilt, et kindlustada, et kõik osapooled oleksid teadlikud, et nende teod on olnud äärmiselt solvavad, isegi kui nad seda ei tahtlikult ei teinud.