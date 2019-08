Eestlanna Tattar hoiab discgolfi MMil kahe päeva järel kinni poodiumikohast

Enne MMi ei olnud Tattar ise oma mänguga rahul, kaasa ei aidanud ka Eesti Meistrivõistlustel tiitlist ilma jäämine. Vaatamata kehvemale perioodile on Tattar suutnud end MMiks taas korralikult kokku võtta ning on hetkel sihtimas oma karjääri parimat tulemust.

Võistluste teine ring toimus teisel rajal, kus Tattar näitas veelgi paremat minekut mängides skooriks 4 viset alla par-i, millega tõusis eestlanna koguni kolmandale kohale. Võistlust juhib ameeriklanna Catarina Allen (10 viset alla par-i), teisel kohal on soomlanna Eveliina Salonen (8 viset alla par-i).

Meeste konkurentsis on eestlastest parimana 23. kohta jagamas Albert Tamm, kes on kahe ringi järel saanud tulemuseks 6 viset alla par-i. Silver Lätt, kes oli avapäeva järel koguni üheksandal kohal, on tulemusega 2 viset alla par-i hoidmas 39. kohta. Võistlust juhib ameeriklane Emerson Keith (22 alla par-i), talle järgnevad Paul McBeth (21 alla par-i) ja Chris Clemons (15 alla par-i).