Klopp: meie uus väravavaht on nagu Rocky

Klopp tõi Liverpooli väravavahi kirjeldamiseks appi legendaarse poksifilmi. «Milline muinasjutt! Adrian – ta on nagu Rocky! Ma isegi ei tea, kus see mees oli, kui mängisime kahe nädala eest Manchester Cityga. Esimest korda temaga rääkides oli selge, et tal läheb vormi jõudmiseks aega. Aga täna on ta siin ja mängis suurepäraselt. Lisaks meeldib mulle, et mees on näidanud head suhtumist ka riietusruumis. Poolaja nõupidamisel oli ta võibolla isegi valjuhäälsem kui mina.»