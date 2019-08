Vormelilegend: miks peaks Mercedes värabama Oconi? Ta pole ennast tõestanudki

Vormel-1 on hetkel suvepuhkusel ja käimas on pingelised läbirääkimised sõitjateturul. Enim vaadatakse Mercedsese meeskonna poole. Lewis Hamiltonil kehtib leping järgmise hooaja lõpuni, aga teine sõitjakoht Saksa vormelimeeskonnas on saadaval.

Mercedese tiimijuht Toto Wolff on kinnitanud, et teeb valiku prantslase Esteban Oconi ja praeguse piloodi Valteri Bottase vahel.

Wolffi sõnul on otsuse tegemine keeruline, sest mõlemad väärivad kohta meeskonnas. «Ocon on ületanud mitmeid takistusi ja jõudnud meie juurde testsõitjaks. Ta on näidanud, et omab piisavat kiirust Mercedeses sõitmiseks. Lisaks tooks ta meile juurde värsket energiat.

Bottas on jällegi kogenud sõitja. Valtteri on näidanud kui kiire ta suudab olla. Tema kasuks räägib see, et ta on hea tiimikaaslane Lewisele ja vajalik auto arendamises,» mõtiskles Wolff.

1997. aasta maailmameistrile Villeneuve'ile ei tundu Mercedese valik, aga üldse mitte keeruline.

«Muidugi peaks Mercedes jätkama Bottasega. Mitu korda on Mercedesed sel aastal kaksikvõidu saanud (seitse - toim)? Kui Bottas kaotaks iga sõit pool sekundit ringil, oleks põhjust muutusteks. Praegu sellist situatsiooni pole.