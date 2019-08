EMiks valmistuv rahvusnaiskond annab vormile viimase lihvi Ukrainas

Peatreener Andrei Ojamets usub, et tal on finaalturniiri tihedat mängugraafikut arvestades piisavalt vangerdamisruumi. «EMil on alagrupiturniiril õnneks ka üks puhkepäev vahel, Portugalis saime paar aastat tagasi MM-valiksarjas proovida ka seda, kuidas on viis päeva järjest ilma puhkepäevata mängida tugevat turniiri. Seal olid lisaks mitmed põhitegijad puudu, praegu on valikut tunduvalt rohkem ja koondis paremini komplekteeritud. Kui vaadata, millise arengu on läbi teinud Ingrid Pajula ja Ingrid Kiisk ning selle suve suur üllataja Nathalie Anett Haidla - kes tuli julgelt ja pitlikult öeldes lõi koondise ukse pauguga lahti -, siis täna on kõikidel positsioonidel ka vahetus olemas. Ka Kertu Laagile, sest Kristel Moor näitas end Euroopa liigas suurepärasest küljest,» rääkis peatreener. «Ja ka need noored, kes sel suvel esimese koondisekogemuse said, on väga perspektiivikad mängijad ja tulevikule mõeldes valikut on.»