Tidemand naaseb Türgi ralliks Ford Fiesta WRC rooli

28-aastane sõitja on võtnud 11 WRC 2 võitu ning M-Sporti sõnul peaks ta Türgi konarlikel ja valdavalt kruusakattega teedel imehästi toime tulema. Rootslane on tõestanud oma võimeid kõiksuguste katetega teedel.

M-Spordi meeskonna juht Richard Millener: «On imehea näha Pontust tagasi meie tiimis ja WRC Ford Fiesta roolis. See on miski, mida paljud inimesed tahtsid näha, mina kaasa arvatud. Ootan põnevusega, kuidas ta Türgis hakkama saab. Tal ei olnud selle aasta alguses just palju õnne, kui tema positsioon ja mõned tehnilised viperused tema vastu mängisid, aga kokkuvõttes tegi ta üsna hea debüüdi ning ootame põnevusega, mida ta kruusal teeb.»

Pontus Tidemand: «Ma olen nii õnnelik, et saan uuesti autoralli maailmameistrivõistlustel osaleda, eriti M-Sport tiimis. Ma olen seda hetke ootanud alates sellest, kui veebruaris Rootsi rallil sõitsin. Ma olen nii rõõmus, et see lõpuks juhtub ja tahaksin tänada M-Sporti ja kohalikke toetajaid, et nad mind järjepidevalt aitavad.»