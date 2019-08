Zahovaiko enne mängu Levadiaga: hetke olukord lisab tiitliheitlusesse korralikult vürtsi

Praeguse tabeliseisu järgi on Levadia 56 punktiga esimene ja Paide 49 punktiga kolmas. Teisel kohal paiknev Flora on kogunud 55 punkti, kuid neil on ka mäng vähem mängitud. Neljandal kohal paiknev Nõmme Kalju on 43 punkti peal, kuid neil on kaks mängu konkurentidest vähem peetud.

Zahovaiko sõnul on lisab hetkene tabeliseis mängule korralikult vürtsi, kuid ettevalmistus mänguks on kujunenud plaanipäraselt ning meeskond on väga hästi mänguks häälestatud.

Küsimusele, kas meeskonna parima väravaküti Alassana Jatta lahkumine välismaale on jätnud tiimi ründearsenali suure augu, vastas Zahovaiko, et meeskond võtab asja rahulikult.

«Jatta tegi meie juures arengus tohutu hüppe ning tema välismaale siirdumine oli paratamatu. Kõik osapooled olid otsusega rahul ning nüüd saame vaadata vaid edasi.»

Eemale jäävatest mängijatest tõi Zahovaiko välja kaitse tugitala Martin Kase ning veteranist ründaja Tarmo Neemelo.

«Tarmol on Achilleuse kõõluse rebend, lähipäevadel selgub täpsem prognoos,» sõnas Zahovaiko.

«Tarmo sõnas ise, et ta on kuu aja pärast väljakul tagasi!»

Martin Kase puudumise kohta ütles Zahovaiko, et meeskond peab hakkama saama. «Peab keskenduma mängijatele, keda me kasutada saame, mitte keda me ei saa.»

Levadia peatreeneri Rogici sõnul on homme väga olulise tähtsusega mängu algusest peale kontrollimine. «Me ei tohi nende mängustiiliga kohaneda, me peame end peale suruma. Paide on väga hea enda tugevuste ära kasutamises. Enesekindlus on võti.»

Markus Jürgensoni sõnul on Paide sel hooajal teinud tohutu hüppe, mida on märganud kõik. «Paide areng on olnud kõigile väga selgesti nähtav. Hooaja esimesed mängud Paide kunstmurul tegid mängud väga keeruliseks, kuid suutsime lõpuks siiski paremuse maksma panna.»

Levadia poolelt ei saa homses mängus kaasa teha Igor Žurahhovski ning Mark-Oliver Roosnupp.

«Žurahhovskil oli kaks päeva tagasi operatsioon ning tema taastumisega läheb aega, Roosnupp liitub meeskonna treeningutega järgmisel nädalal,» sõnas Rogic.