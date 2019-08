Kas Eesti jalgpallur küpseb tõesti aeglasemalt?

Hurda sõnul võtavad kõik protsessid aega. Kui Holland on kujunduslikus keeles väljendatuna täiskasvanud haritud mees, siis Eesti jalgpall on veel lapseeas. Paljud etapid on meie jalgpallis läbi tegemata. Me peame alles looma keskkonna, kust sirguks järjepidevalt kvaliteetseid mängijaid.

Mart Poom: ma ei usu aeglasesse küpsemisse

Mart Poom FOTO: Tairo Lutter

„Iga inimene areneb erinevalt, aga kindlasti ei saa öelda, et eestlastel on küpsemiseks aega küll,“ lausub endine tippväravavaht ja omanimelise jalgpallikooli omanik Mart Poom. „Võibolla tuleb mõnedel rahvastel puberteet geneetilistel põhjustel varem ja poistel hakkab habe varem kasvama, aga kehaline areng on seotud ka treenitusega: kas mingeid harjutusi hakatakse tegema varem või tehakse neid rohkem. Kui vaadata maailma tippjalgpalli, siis Ajaxi koosseis oli viimases Meistrite liigas ju väga noor, aga Ajax jooksis ka ilma pallita vastased üle. Kasvõi kaitsemängijaid vaadates, nagu Matthijs de Ligt: nad on suured, kiired, tugevad, palliga osavad ja intelligentsed. Kui on taset, pannakse poisid mängima. Mille alusel ütleme meie, et aega küll? Juunioride klassis ei saa öelda, et me küpseme aeglasemalt ja küll tulemused kunagi tulevad. Ma ei usu sellesse. Me ei saa pugeda selle taha. Ei saa anda signaali, et kõik tuleb iseenesest. Igapäevast suurt ja tarka tööd tuleb teha, siis tuleb ka areng. Ka Eestist on näiteid: kui oled piisavalt hea, saad meestes hakkama.“

„Kui treener tunneb ära õige mängija ja tema omadused, siis mida varem paned ta meeste hulka, seda kasulikum,“ jätkab Poom. „Olin ise 17aastane kõrend ja füüsiliselt ei olnud selleks sammuks valmis, aga Roman Ubakivi usaldas mind ja pidin ise välja ujuma. See oli mulle hindamatu kool. Kui sealt välja tuled, on see hüppelaud edasiseks karjääriks. Andres Operi, Ragnar Klavani ja mõne teise kohta saab öelda sama.“

Samas toob Poom välja teise külje: inimesed on erinevad ning mõned avanevadki, mehistuvad ja löövad õitsele hiljem. Poomi

sõnul kumab noortekoondislaste suhtumisest läbi, et kui välismaale ei saa, siis Eestis pole mõtet mängida ja tuleb keskenduda õppimisele. Jalgpalluriamet pole ühiskonnas väärtustatud. Mujal seevastu ollakse valmis rohkem kannatama ja pingutama. Kuigi ühest küljest ei saa me end välja vabandada niinimetatud aeglase arenguga, ei tohiks me olla ka liiga kärsitud.

„Meid on vähe ja üldine tase jääb suurematele riikidele alla, mistõttu peaksime vältima liiga kiiret loobumist jalgpallist,“ räägib Poom. „Tähtis on läbimõeldud igapäevane töö ja usk endasse. Ei tohi alla anda. Kindlasti on suur roll treeneritel, kes peavad ajaga kaasas käima, tegema mitmekülgseid, intensiivseid ja arendavaid treeninguid ning pidevalt suhtlema noortega, mis on tänapäeval väga tähtis.“