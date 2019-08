Eesti sulgpallurid astuvad MMil võistlustulle

Juuni lõpus Euroopa Mängudel karjääri esimese tiitlivõistluste medali võitnud Raul Must (BWF 90.) läheb loosi tahtel vastamisi esimeses kohtumises Toby Pentyga (BWF 62.) Inglismaalt. Raul Musta sõnul on tabel päris hea ja loosiga oleks võinud ka hullemini minna, kuid Tobi Penty on tõusmas uueks Inglismaa esinumbriks ja tegemist pole kindlasti kerge mänguga: «Vastane on favoriit aga näen enda võimalust võiduks, kui suudan nüüd viimase nädalaga vormi ülihästi ajastada ja mängin konkreetsel päeval enda parimat mängu.»