Jalgpalli Premium liigas peetakse sel nädalavahetusel täisvoor, Levadia võõrustab keskses kohtumises Paidet

Vooru avab põnevusheitlus reede õhtul, kui Tartu JK Tammeka võõrustab kell 19.00 JK Narva Transi. Mõlemad meeskonnad on seni kogunud võrdselt 26 punkti, kuid tänu omavaheliste mängude väravate vahele hoiab Tammeka hetkel 5. kohta ning Trans paikneb 6. positsioonil. Sel hooajal on omavahel kohtutud kahel korral ning mõlemad on võidurõõmu saanud tunda võõrsil. Aprillikuus Tartus toimunud mängus suutis Trans tänu Viktor Plotnikovi kahele tabamusele võtta 2:1 võidu. Tartu meeskond sai revanši juunis, kui Narva Kreenholmi staadionil teeniti väravaterohkes mängus lausa 5:2 võit

Pool tundi hiljem, 19.30 algab kohtumine pealinnas, kui vastamisi on JK Tallinna Kalev ja Tallinna FC Flora. Ühe vähempeetud mängu juures asub Flora 55 punktiga 2. tabelireal ning Kalev asetseb 16 silmaga 8. kohal. Senistes omavahelistes vastasseisudes pole Flora Kalevile sõnaõigust jätnud, kui kirja on saadud 6:0 ja 2:0 võidud.

Laupäevases esimeses kohtumises saab näha Maardu Linnameeskonna ja FC Kuressaare vahelist heitlust. Mõlemad meeskonnad vajavad punkte, et oma võimalusi Premium liigasse püsimajäämiseks parandada. Kuressaare hoiab 17 punktiga seitsmendat kohta, Maardu paikneb 12 punktiga 10. positsioonil ning üleminekumängudele viivast kohast jäädakse hetkel kolme punkti kaugusele. Omavahelised mängud on seni mõlema meeskonna jaoks lõppenud minimaalsete võitudega. Maardu teenis kodus tänu Vadim Aksjonovi tabamusele 1:0 võidu ja Kuressaare sai omakorda teises mängus Rauno Tutki tabamusest võidu kirja.

Pühapäeval on kavas üks kohtumine, kui Hiiu kunstmurustaadionil jagavad punkte Nõmme Kalju FC ja Viljandi JK Tulevik. Euromängude järel taas kodusele liigale keskenduv Kalju on tabelis hetkel kahe vähempeetud kohtumise järel 4. positsioonil 43 punktiga, Tulevik on kirja saanud 15 punkti, mis annab 9. koha. Omavahelistes mängudes on Viljandi küll hambaid näidanud, kuid seni on võidud siiski noppinud Kalju. Aprillikuus olid nende võidunumbriteks 3:2 ning juunis alistati vastased 2:1.