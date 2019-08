Jaanus Kriiski kolumn: kes kontrollib dopingukontrollijat?

Selle eest tuleb kindlasti tänada kõiki neid, kes spordis ausa mängu põhimõtete eest võitlevad. Olgu nendeks siis ajakirjandus, Maailma Antidopingu Agentuur WADA, politsei või kes tahes. Sest nad on andnud tagasi väikese killukese usust puhtasse sporti. Nad on andnud tagasi andekad inimesed, kes saanud looduse poolt kaasa selle millegi, mida me spordis vaadata tahame – erilist sooritust eriliselt inimeselt. Nad on meile tagasi andnud ka naised spordis, kes näevad oma olemuselt välja nagu naised. Jah, kas või ainuüksi selle eest peab neid tänama. Kuid kas see on üleüldine võit spordi suurimaks kasvajaks nimetatud nähtuse üle? Vahepeal tundub, et jah. Aga siis järgneb kohe midagi, mis paneb küsimusi esitama ja mõtlema.