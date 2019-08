Timo Sild sai orienteerumise MMi lühirajal 13. koha

Meeste arvestuses tuli hõbedale Gustav Bergman Rootsist (+0.11), pronksile spurtis end kodupubliku kaasaelamise toel Magne Daehli (+0.29), kes lükkas ühe sekundiga sealt neljandaks Emil Svenski Rootsist. Olav Lundanesil oli tänane lühiraja kuldmedal juba kümnes MMi kuld, kokku on tal MMi medaleid 17.

Timo Sild liikus rajal hästi ning lõpetas liidrina, kuid tihedas konkurentsis maksid rajal tehtud kaks pooleminutilist viga niipalju, et lõpuprotokollis tuli tal esikuuiku piirimail oleva koha asemel leppida tulemusega teise kümne alguses.

Evely Kaasiku tõdes finišis, et tundis end rajal füüsiliselt hästi, kuid andestamatu on ligi 4-minutiline viga, mis tuli, kui ta luges end 4. kontrollipunkti minnes paralleelsituatsiooni.

Laura Joonas ei jäänud oma tulemusega rahule ja tunnistas finišis, et tänane MMi maastik käis talle füüsiliselt üle jõu: «Raske oli. Iga samm siin maastikul on võitlus mööda ebatasast ja kõrge taimestikuga kaetud aluspinda, üles ja alla kivinukkidest, mida kaardipildilt välja ei loegi. Startisin nii ees, et jooksmist oluliselt kergendavaid sissetallatud radu praktiliselt polnudki. Võistlus läks pikaks,» ei varjanud ta oma pettumust.