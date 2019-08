Maadluse MMi viies päev: alustasid Kreeka-Rooma maadlejad, eestlane pääses lohutusringi

Homme, 17. augustil alustatakse kvalifikatsioonidega Kreeka-Rooma maadluse kehakaaludes 60, 67, 72, 82 ja 97 kg. Eesti koondislastest alustab Kristo Viidas (67 kg) 1/16 finaalis armeenlase Shant Khachatryani vastu, kes oli eelmisel aastal kadettide EMil pronksmedali võitja. Randel Uibo (72 kg) kvalifikatsiooniringi vastane on India esindaja Rahul Rahul, kes oli sel aastal Aasia meistrivõistlustel kolmas. Raoul Aho Leitham (82 kg) läheb esimeses ringis kokku türklase Dogan Kaya’ga. Tänavu kadettide EMil pronksmedali võitnud Richard Karelson (97 kg) on avaringis vaba, kuid 1/8 finaalis tuleb talle vastu jaapanlane Yuri Nakazato, kelle seni parim tulemus on kolmas koht tänavu Jaapani meistrivõistlustel täiskasvanute arvestuses.