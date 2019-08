Kreekat esindav kolmekordne Euroliiga võitja võib vigastuse tõttu MMilt kõrvale jääda

Esialgne uuring näitas, et tagamängija venitas säärelihast ja peab Akropolise turniiri järelejäänud mängud vahele jätma, kinnitas Kreeka korvpalliliit.

Sloukasele tehakse põhjalikumad uuringud teisipäeval, et selgitada välja vigastuse tõsidus. Siiski on kindel, et kreeklane kolmapäeval koos koondisega Hiina ei lenda.