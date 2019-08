Roma tähtmängija pikendas klubiga lepingut

33-aastase ründaja kohta on levinud kuulujutud, et ta võib plaanida üleminekut Inter Milani, kuid nüüd on see spekulatsioon kindlasti ümber lükatud, kuna Džeko kirjutas alla lepingule, mille kohaselt jätkab ta järgmised kolm aastat Roma ridades, vahendab AFP.

Džeko kommenteeris oma otsust järgmiselt: «Ma sain aru, kui väga nad soovivad, et ma siia jääksin. Siin klubis on kõik vajalik selleks, et me võita saaksime ning ma olen väga õnnelik, et saan veelgi kauemaks jääda.»