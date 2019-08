Ogier: ilm on ainuke asi, mida sõitjad Saksamaal kardavad

«Minu eesmärgiks on teha Saksamaal hea tulemus ja muuta üldarvestuse jõuvahekordi. Saime erinevates oludes testida, mis on alati positiivne,» sõnas Ogier.

Kuuekordne maailmameister rääkis, et ilm on ainukene asi, mida rallisõitjad Saksamaal kardavad. «Ilm on ainuke asi, mida sõitjad Saksamaal kardavad. Kui vihma sajab, siis on väga raske. See teeb teed libedaks ja mudaseks,» seletas Ogier.