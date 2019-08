Kristin Tattar läheb discgolfi MMi viimasele voorule vastu kuuendalt kohalt

Täna peetakse maailmameistrivõistluste viimane vooru ja naiste arvestuses on seis ülipõnev, kui kolm naist jagavad esikohta. Tänasele päevale lähevad esikohalt vastu ameeriklannad Catarina Allen ja Paige Pierce ning soomlanna Eveliina Salonen. Tattar on kuues ja jääb liidritest maha üheksa viskega.

Meeste konkurentsis on eestlastest parimana 38. kohta jagamas Albert Tamm, kes on nelja ringi järel kogunud tulemuseks 7 viset alla par-i. Silver Lätt, kes oli avapäeva järel koguni üheksandal kohal, on tulemusega 6 viset alla par-i jagamas 40. kohta. Võistlust juhib ameeriklane Paul Mcbeth (36 alla par-i), talle järgnevad Keith Emerson (34 alla par-i) ja Ricky Wysocki (30 alla par-i).