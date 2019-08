Galeta: kui tõukan kehval päeval 20 meetri juurde, siis võin rahul olla

36-aastane kuulitõukaja nentis, et raske treeningtsükkel lõi Eesti meistrivõistlustel välja ja oli seetõttu pisut uimane. «Mul on tugev treeningtsükkel. Olen sel nädalal kõik päevad trenni teinud, ainult eile oli puhkepäev. Üleeile tundsin, et suur väsimus on sees, aga magasin palju ja läks paremaks,» sõnas Galeta.