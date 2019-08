Galerii: eestlane teenis maadluse MMil matšivõidu

Eesti Kreeka-Rooma maadluse koondise peatreener ütles Karelsoni matšide kommentaariks, et noormees maadles täna välja selle maksimumi, mis võtta andis. «Tema puhul on tegemist sel aastal juba kolmanda tiitlivõistlusega ja kadettidest üleminek juunioridesse ei ole nii lühikese vahega lihtne. See kõik jätab oma jälje nii vaimses kui füüsilises mõttes,» lisas Kotkas. «Samas suutis ta jaapanlast võita raskes matšis ja see on tulevikku silmas pidades hea, et ta sai siin selle kogemuse. See on talle tulevikus kindlasti abiks.»