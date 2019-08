City peatreener Guardiola: äkki VAR käis vahepeal kohvipausil

Manchester City mängijad ja treenerid uskusid mängu viimastel minutitel, et on Jesusi väravast kindlustanud võidu, kuid VAR tuvastas sellele eelnenud olukorras käe ja värav tühistati.

Guardiola oli olukorra üle pettunud ja pakkus, et videokohtunikud tegid tol hetkel kohvipausi.

«Esimesel poolajal, penalti? Küsige kahelt kohtunikult, kes praegu nurga taga on. Pärast seda suunduge Londonisse ja küsige VARilt,» sõnas City peatreener.

«See oli valus, kuna juhtus viimastel minutitel. Me elasime eelmise hooaja Meistrite liiga uuesti läbi,» ütles teema lõpetuseks hispaanlane.

Välja vahetatud Sergi Agüero näitas enda pahameelt ja vaidles mängu ajal peatreeneriga, kuid Guardiola kinnitas, et mingit konflikti kahe mehe vahel ei ole.

«Ta arvas, et ma olin tema peale pahane meile löödud värava pärast,» ütles peatreener ja lisas: «Aga tegelikult ma tahtsin lihtsalt rohkem liikumist platsile ja sellel hetkel Agüero ei olnud selleks võimeline. Emotsioonid on lihstalt osa mängust ja me rääkisime asjad selgeks. Ma armastan teda väga palju.»