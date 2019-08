Galerii: Selgusid Eesti esimese St Hockey Tour tänavahoki võistluse võitjad

Tänavahoki võistlus St Hockey Tour Tallinn toimus 16.-17. augustil. Meeskondadest võtsid Vabaduse väljakul mõõtu HC Tallinn, HC Väsyneet Jalat, Hot in The City, Kalevipojad, Musta Kobra, Ogelin Mirrit, Saku HK, SSS, Tallinna Oilers ja Tuuttipojat. Naiskondadest osalesid St Hockey Tour Tallinn võistlustel HC Grizzlyz, HK Roosa Panter, HK Säde ja HC 3 Ketju.

«Tallinna südames toimunud tänavahoki turniiril käis tõeliselt tuline võistlus kõigi osalenud võistkondade vahel. Mul on äärmiselt hea meel, et paljud möödakäijad jäid võistlusi ja siinset melu nautima, ning said nii tänavahokiga tutvuda,» rõõmustas sündmuse peakorraldaja Tedy Salutskij.