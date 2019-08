Toila motokrossi võit läks Venemaale

Teises sõidus oli aga parim Golovkin, kes asus samuti liidrikohale juba sõidu alguses ning seekord oli tema edu teisena lõpetanud Vinogradovi ees 6 sekundit. Avasõidus katkestanud Balandin oli nüüd kolmas, kuid temal kogunes kaotust juba üle poole minuti.

Harrastajate TOP200 kiireimas arvestuses MX Open B jagasid poodiumikohad sarja kolm esimest ja seekord võttis etapivõidu sõitudes 1. ja 2. koha saanud Ivo Laur (Kawasaki, Linnamäe MK). Teise koha sai enne Toila võistlust kolm etappi järjest võitnud Siim Palatu (Kawasaki, Sõmerpalu MK), kes oli avasõidus kolmas ja viimases esimene. Poodiumi madalaimale astmele tõusis sõidud 2. ja 5. kohal lõpetanud Sander Luik (Husqvarna, Pärnu MC). TOP200 sarja liidrina jätkab Luik (1885 p), teine on Laur (1865 p) ja kolmas Palatu (1863).

MX Open C parim oli teist etappi järjest Siim Ihats (KTM), kellele seekord järgnesid Fred-Georg Pääro (KTM, Pühajõe MK) ja Janis Kaljas (Honda, Kohila Motospordi Klubi). Jüri Saluste (Husqvarna, RedMoto Racing) võitis tänu teise sõidu esikohale MX Open D klassis, teiseks tuli Riho Unt (Honda, Pühajõe MK) ja kolmandaks teist etappi järjest Fredi Kostikov (KTM, Kohila Motospordi Klubi), kusjuures kõik kolm kogusid võrdse arvu punkte. MX Open E arvestuses oli aga parim Erki Rannamees (KTM, Jõhvi MK), teist etappi järjest oli teine Arles Orav (Suzuki, Sõmerpalu MK) ning kolmandaks tuli seekord Mallor Vildak (Kawasaki, Ida MK).

Koos veteranide ja seenioritega võistelnud naiste seas võitis kolm etappi vahele jätnud Kadri Ehamäe (Husqvarna, RedMoto Racing), teise koha sai Loree Roots (Honda, Pärnu MC) ja kolmanda kolm viimast etappi võitnud Teele Raja (Honda, HRC Racing Team), kelle edu karikavõistlustel on juba nii suur, et esikoht kuulub talle.