Eesti meistriks tulnud Balta: MM-norm on mul jala sees

«Täna ei õnnestunud MM-normi alistada, aga positiivne on see, et sain teha kuus hüpet. Mõned olid küll üleastutud katsed, aga need olid väga head. Üleastutud katsed on tingitud sellest, et olen liiga vähe saanud hüpata mõnusa taganttuulega,» sõnas Balta, kes asub nüüd MM-normi (6.72) püüdma järgmisel nädalavahetusel Pärnus.