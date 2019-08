Kuumarabanduse saanud Rammo püsib eel-Olümpial 12. kohal

Ingrid kommenteeris esimesi sõite ja regati tähtsust nii: «Esimesed kaks võistluspäeva on olnud üsna rasked. Siia tulles me ei osanud oodata sellist kuumust ja niiskustaset. Esimesel päeval oli eriti raske kontsentreeruda startidele, kuna pea oli üsna paks kuumast. Täna oli 2-3 m/s tuult ning tundus, et oli veel kuumem kui eile, sellest hoolimata suutsin teha häid otsuseid teisel vastutuuleotsal ning saavutada siiani parimad kohad. Selle aasta testvõistlusest saame aimu, mis meid järgmine aasta ees võib oodata ning kuidas selleks valmistuda.»

«Teine päev – palavus oli suur ja tuul oli otsa lõppenud, mistõttu saime parajalt oodata, et siis õhtu ootuses ühe «hiiliva sõidu» ikka finišisse tuua. Mul on hea meel, et nii läks, sest mul oli poleviga päev, finišis 12, kokku jätkan 12ndana. Mis põhiline, siis igal sammul õpin, mis järgmiseks aastaks muuta tuleb, mida silmas pidada ja kuidas valmistuda. Hetke emotsioon on, et kodus hakkan saunas pukki väntama. Vaatame, kas homme emotsioon lahtub või läheb nii edasi.