Kreeka korvpallur: meie edu sõltub sellest, kuidas Antetokounmpo kohaneb FIBA reeglitega

Ent kreeklaste mustanahalise hiiglase kohal ripub üks küsimus. Portaal Talkbasket päris sealse koondise aju, mängujuht Nick Calathese käest, kui palju sõltub nende edu sellest, et Antetokounmpo peab kohanema FIBA reeglite ehk rahvusvahelise mänguga?

«Jah, tegemist on kahe erineva mängustiiliga. Ta teab ja mõistab seda, ta on tark korvpallur. Sellest, kuidas ta suudab kohaneda, sõltubki, kui kaugele me MMil jõuame. Ta on liider. Liigume tema järel ja vaatame, kuidas minema hakkab,» vastas Calathes otsekoheselt.

Ameerikas sündinud ja koolis käinud ning nii Kreeka kui ka USA passi eviv Calathes teab hästi, mida tähendab korvpall siin- ja sealpool Suurt Lompi. «Vajasin Euroopa stiiliga kohanemiseks teatud aega. Tean, mis tunne valdab Euroopasse tulevat mängijat. Siin on mäng kompaktsem. Ameerikas on lahtisem ja vabam mängustiil. Seetõttu ongi Ameerika ja NBA stiilis väga lihtne mängida. Euroopa stiil nõuab tarkust ja pead väljakul tekkivaid erinevaid olukordi hästi «lugema»,» tutvustas Calathes erinevust.

Kas on lootust, et Kreeka või mõni teine meeskond suudab esimest korda pärast 2006. aastat USAd võita? «Esmalt peame alistama [alagrupivastased] Brasiilia, Montenegro ja Uus-Meremaa,» kostis Calathes tüüne rahuga. «Ma ei mõtle praegu USA peale. Kui aeg kätte jõuab, siis loodetavasti saame nendega mängida. Usun, et kõik vastased on võidetavad. Tegemist on ühe mänguga, mitte nelja võiduni kestva seeriaga. Neil pole küll staare, ent neil on ikkagi suurepärane meeskond.»

FIBA kodulehel Kreeka koondisest tehtud ülevaade aga pakub lausa, et MMil saab just Calathesest Kreeka koondise võtmemängija. «Enamik inimesi arvab, et Giannis Antetokounmpo osalemine teeb Kreekast MMi ühe soosiku. Nad ei mõtle valesti. Kuid meeskonna eduvõimalus sõltub sama palju ka Nick Calathesest,» kirjutatakse kohe ülevaate alustuseks.

Calathes ja Antetokounmpo mängisid viimati koos kolm aastat tagasi, Rio olümpia valikturniiril. Antetokounmpo oli valmis osalema ka 2017. aasta EMil, kuid ta sai enne võistluse algust vigastada. Calathes vedas Kreeka veerandfinaali, kus tuli tunnistada Venemaa paremust.