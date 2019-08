Brasiilia jalgpalliklubi kordas kõigi aegade rekordit

Cotinthiansi naiskond alistas eile koduliiga kohtumises Ferroviaria 4:0 ning sellega on nad võitnud nüüd kõikide sarjade peale võitnud 27 mängu järjest.

The New Saints püsitas rekordi kolm aastat tagasi, kuid nüüd on Brasiilia naiskonnal võimalus teha ajalugu. Juba kolmapäeval kohtutakse kodus Sao Jose võistkonnaga.