Ametlik: Coutinho liitus Bayerniga

«Minu jaoks esindab see uut väljakutset uues riigis, ühe Euroopa parima tiimi juures,» rääkis Coutinho pressikonverentsil, vahendab BBC.

«Ma väga ootan eelseisvat võimalust, kuna nii nagu klubil on ka minul suured eesmärgid ning loodetavasti suudame me koos need saavutada.»