Harku järvel sõideti Tallinn Open 2019 veemotospordis

«Sellist võistluse formaati nagu Tallinn Openil me ei ole varem kasutanud, kus jettidel ja ringrajapaatidel toimub võistlus koos. Samas see õnnestus ilusti ja võimalusel on plaanis ka tulevikus sellist suurvõistlust korraldada. Võistlust külastanud Läti Veemotospordi Föderatsiooni president Atis Slakteris pidas seda formaati heaks mõtteks ja lubas selle idee Lätti kaasa viia,» võttis võistluse kokku peakorraldaja Algo Kuus.