Cincinnati turniiri võitnud noor tennisist: nüüd tahan paar päeva lihtsalt telekat vaadata

Medvedev jõudis kahel suurel turniiril tänavusel hooajal küll finaali, kuid ei võitnud esikohta. Nüüd, kui USA lahtised on pea et nädala kaugusel, tahab Medvedev vaid puhata: «Ma vajan mõnd puhkepäeva. Ma olen nii palju järjest tennist mänginud, et pean nüüd paar päeva ainult voodis lamama ja telekat vaatama.»