Polüskleroosi haigestunud David Blatt kavatseb jätkata Euroliiga meeskonna juhendamist

Blatti avaliku kirja avaldas portaal Eurohoops, siinkohal mõni väljavõte: «Sain mõne kuu eest primaarse progresseeruva polüskleroosi diagnoosi. Sellel haigusel on palju vorme ja see avaldub erinevatel inimestel erineval moel. Kui olin üle saanud esimesest šokist ja mõistnud, kuidas see haigus võib mu edasist elu muuta, otsustasin, et ma ei anna mingil moel alla. Püüan leida võimalusi jätkata normaalset elu nii palju, kui see on võimalik. Treenerina tean, kuidas inimesi innustada, nüüd juhin iseenda sellesse võitlusse.»