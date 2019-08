Manchester City värava tühistanud reegel jääb samal kujul kehtima

Igasugune käega mäng, mis viib värava löömiseni tähendab, et värav tühistatakse ning just see juhtus Manchester Cityga mängul Tottenhami vastu, kui videokohtunik tuvastas rikkumise. Nimelt läks pall vastu Aymeric Laporte kätt.

Kuigi Manchester City treener Guardiola ei olnud olukorraga rahul, siis ühe intsidendi tõttu reeglit ametlikult üle ei vaadata ning arutlemisele ei võeta. Rahvusvahelise Jalgpalliliidu nimel võttis sõna Lukas Brud: «Reeglid on selged. Asi on lihtsalt reegliga arvestamises ning omavahel suhtlemises. Me ei saa nii reageerida, et kohe midagi muutma hakkame.»