Tänaku Rally Estonia võidušampanja lõpphinnaks kujunes heategevuslikul oksjonil pea 2000 eurot

Oksjoni lõpufaasis tõusis hind märkimisväärselt ja lõppsumma oli selline, mida ralli korraldajad ka lootsid. Oksjoni võitnud pakkuja ütles, et üheks põhjuseks pakkumisi teha oli ka see, et mingil hetkel tundus, et väärtuslikud esemed võivad minna ära liiga madala hinnaga. Shell Helix Rally Estonia poodiumi šampanja G.H. Mumm välja pannud Pernod Ricard Estonia lisab oksjoni võitjale kingituseks G.H. Mumm šampanja.