Juventuse peatreener haigestus kopsupõletikku

60-aastane Sarri jättis nädalavahetusel peetud Itaalia valitseva meistri ja Triestina vahelise sõpruskohtumise vahele, sest kahtlustati, et itaallane põeb grippi. Kuna haigus paranemise märke ei näidanud, viidi läbi täiendavad uuringud, mis kinnitasid, et Sarri põeb hoopis kopsupõletikku. Juventus kinnitas, et raviprotseduurid on alanud.