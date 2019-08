Rashford: Pogba lõi penaltit, sest ta tahtis

Alates eelmise hooaja algusest on tegu juba neljanda penaltiga, mida prantslaset poolkaitsja pole suutnud realiseerida. Eelmine hooaeg eksis ta Burnley, Evertoni ja Southamptoni vastu.

21-aastane Rashford on realiseerinud kõik penaltid, mis ta Unitedi eest on löönud – viimane neist oli eelmine nädal Chelsea vastu.

Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer kinnitas, et temal kindlat penaltilööjat ei ole ja norralane laseb mängijatel ise otsustada, kes soovib penaltit lööma minna.

Rashford kinnitas, et jättis penalti Pogbale, sest prantslane tahtis lüüa seda. «Pogba tahtis seda lüüa ja lõigi. Igaüks võib penaltiga eksida. Ta on skoorinud lugematu arvu penalteid meie eest. On täiesti normaalne vahest ühega eksida.