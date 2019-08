Vips senisest hooajast: kõik on läinud ülesmäge

Samuti on teisele kohale tõusnud vormelitalent Vips, kes on nüüdseks vaid 12 punkti kaugusel F3-sarja üldliidrist Robert Shwartzmanist (Prema).

«Ma olen Hitechiga äärmisel rahul,“ ütles Vips alustuseks F3-sarja kodulehele. „Nad on terve hooaeg teinud suurepärast tööd. Prema paistis alguses väga tugev, kuid nüüd me oleme neile järgi jõudnud ja viimasel neljal etapil oleme nendega samas tempos sõitnud,» lisas noor eestlane.

«Kui esimesed kaks etappi välja jätta, on mul kõik läinud ülesmäge. Ma proovin säilitada head hoogu ning võita tiitli. Meeskond on vormeliga teinud head tööd ja kõik töötab praegu väga hästi,» lisas vormelipiloot.

Vips kinnitas, et proovib areneda ja vältida eksimusi, mis võiks minna tiitli maksma. «Ma soovin areneda ja vältida väikseid eksimusi nagu mul juhtus esimesel sõidul Budapestis. Ma usun, et iga punkt on tähtis, sest tipus on väga pingeline. Shwatzman tegi eksimuse ja see läks talle palju punkte maksma.»