Tänak: uue aasta plaanid on jätkuvalt lahtised

31-aastane rallisõitja seletas, et tavaliselt on enne rallisid koosolekud, kus arutatakse nädalavahetuse taktikat. «Üldiselt on ikka koosolek juba enne rallit ja tänases seisus, kus võitleme sõitja ja meeskonna tiitlile, saab teha ka taktikaid. Üldiselt esimese poole aastas sõidavad kõik enda eest ja meeskond midagi ette ei kirjuta.»

Soome rallil näitas Tänak suurepärast kiirust, kuigi pidi kruusarallile suunduma esimesena. «Antud hetke konkurents WRC sarjas on kindlasti üle aastate kõige tihedam. Üldiselt esimesena startimise jaoks teeme kõige rohkem tööd testidel, et panna auto tööle lahtise pinnase peal ja et ma saaks autolt võimalikult palju tagasisidet ja oleks lihtne sõita. Inseneridele on see omajagu väljakutse, aga kui auto on hea, siis on ka võimalik teepuhastajana tagumistele tulijatele lähedal olla.»